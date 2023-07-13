Профессор Продеус объяснил, почему в России не проводится массовая вакцинация против менингита

Вакцинация проводится только при локальных вспышках менингококка, в противном случае это нерентабельно и неэффективно, заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

«Обычно у нас было меньше двух случае на сто тысяч населения в год. В этом случае есть одна хитрость по международным нормам. Не рекомендуется делать массовую вакцинацию против менингококка, потому что она тогда финансово нерентабельна и неэффективна. Есть смысл делать вакцинацию, если есть вспышка, в том районе, где это все происходит. Локальные вспышки иногда наблюдаются, не скажу, что каждый год, но в 2013 году, в 2017 году были. Эти локальные вспышки, они не выходили за рамки. Насколько сейчас СМИ перегибает палку, пока что все под контролем, паники нет», - рассказал он.

В России случилась первая за почти 30 лет большая вспышка менингококка. С начала года в Петербурге зафиксировали 17 случаев заражения менингококковой инфекцией. Столько же случаев было выявлено за весь 2022 год. На днях в Екатеринбурге произошла серьезная вспышка: от менингококковой инфекции госпитализировано 15 человек, умерли два человека.

