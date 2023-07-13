Профессор Продеус напомнил об опасных летних инфекциях

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН перечислил основные инфекции, которые могут подстерегать граждан летом.

«Среди самых опасных летних инфекций сальмонелла, кишечная палочка, ротовирусы», - рассказал он.

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист, профессор Елена Малинникова добавила, что особенно опасной в связи с этим летом становится вода. Она дала несколько советов россиянам.

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«Все домашние курочки и куриные яйца особенно летом являются опасным продуктом, нет гарантий, что там нет инфекций. Конечно, опасны летом ротовирусные инфекции, норовирусная инфекция. Пьем воду исключительно из бутылок, понятых нам источников, потому что вода – основной источник и вирусных, и бактериальных инфекций», - рассказала она в пресс-центре НСН.

В России случилась первая за почти 30 лет большая вспышка менингококка. С начала года в Петербурге зафиксировали 17 случаев заражения менингококковой инфекцией. Столько же случаев было выявлено за весь 2022 год. На днях в Екатеринбурге произошла серьезная вспышка: от менингококковой инфекции госпитализировано 15 человек, умерли два человека.

