24.10.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Запрет пропаганды абортов: Как государство решает проблему демографии?»

Тема ограничения абортов снова всколыхнуло СМИ и социальные сети. Согласно данным Совета по демографической политике доля женщин, которые обратились в госучреждения с целью сделать аборт, но приняли решение оставить ребенка, выросла до 28% за девять месяцев 2025 года. Сегодня все обсуждают инициативу, которую предложили в РПЦ о том, чтобы наделить мужчин правом запрещать аборты женщинам. Также представители церкви считают, что введение запрета на проведение абортов в частных клиниках кардинально улучшит демографическую ситуацию в стране.

Тем временем в Якутии законопроект о запрете пропаганды абортов был одобрен депутатами Государственного собрания в первом чтении. Инициатива направлена на пресечение склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. Однако депутат Госдумы РФ Даванков считает, что вводимые в отдельных регионах ограничения на аборты могут привести их резкому росту в других субъектах.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Какова на сегодняшний день статистика по абортам?

Каковы основные причины, подталкивающие женщину на аборт?

Нужно ли наделять мужчин правом запрета абортов для женщин?

Сколько сегодня семейных пар цивилизованно планируют беременность?

Сколько в России неполных семей?

Правда ли, что зумеры не хотят рожать?

Какой сегодня средний возраст роженицы?

Как много сегодня многодетных семей?

Участники пресс-конференции:

первый зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая;

психолог Анна Закаидзе;

гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:

https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



