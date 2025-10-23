24.10.2025 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Запрет пропаганды абортов: Как государство решает проблему демографии?»
Тема ограничения абортов снова всколыхнуло СМИ и социальные сети. Согласно данным Совета по демографической политике доля женщин, которые обратились в госучреждения с целью сделать аборт, но приняли решение оставить ребенка, выросла до 28% за девять месяцев 2025 года. Сегодня все обсуждают инициативу, которую предложили в РПЦ о том, чтобы наделить мужчин правом запрещать аборты женщинам. Также представители церкви считают, что введение запрета на проведение абортов в частных клиниках кардинально улучшит демографическую ситуацию в стране.
Тем временем в Якутии законопроект о запрете пропаганды абортов был одобрен депутатами Государственного собрания в первом чтении. Инициатива направлена на пресечение склонения женщин к искусственному прерыванию беременности. Однако депутат Госдумы РФ Даванков считает, что вводимые в отдельных регионах ограничения на аборты могут привести их резкому росту в других субъектах.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Какова на сегодняшний день статистика по абортам?
- Каковы основные причины, подталкивающие женщину на аборт?
- Нужно ли наделять мужчин правом запрета абортов для женщин?
- Сколько сегодня семейных пар цивилизованно планируют беременность?
- Сколько в России неполных семей?
- Правда ли, что зумеры не хотят рожать?
- Какой сегодня средний возраст роженицы?
- Как много сегодня многодетных семей?
Участники пресс-конференции:
- первый зампред комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая;
- психолог Анна Закаидзе;
- гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.
