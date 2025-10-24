«Безусловно, зумеры стали реже рожать. Мне даже сложно сказать, когда сложилась эта тенденция. В моем детстве было понимание, что для девочки самое главное — родить ребенка, поэтому она должна особенно следить за своим здоровьем. Потом эти акценты сместились, и сейчас даже моя двадцатилетняя дочь, которая видит, что вся ценность моей работы — это количество рожденных детей, задается вопросом, почему я считаю, что женщины должны хотеть иметь детей. Мы пришли сюда, чтобы оставить потомство. Все остальное — самореализация, социальные функции — вторично. У молодого поколения это понятие теряется, и с каждым годом все больше. Это связано во многом, как говорят детские эндокринологи, с биохимией человека. Чем больше детского ожирения, тем ниже у мальчиков тестостерон и половое влечение. Чем больше социальных активностей, сетей, интернета, тем меньше внимания уделяется личным отношениям. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что действительно меняется гормональный фон, меняется социальное взаимодействие. Все это приводит к тому, что рождение детей отходит на второй план. Сейчас нам даже сложно осознать, к какой катастрофе это может привести в дальнейшем», — сказала Милютина.

Вопрос ограничения абортов снова стал предметом острых обсуждений в медиа и соцсетях. Согласно статистике Совета по демографической политике, за первые 9 месяцев 2025 года почти треть (28%) женщин, пришедших в госучреждения за направлением на аборт, в конечном счёте выбрали сохранение беременности. На этом фоне РПЦ выдвинула два предложения: предоставить мужчинам право вето на аборты и полностью запретить проведение абортов в частных медицинских учреждениях, аргументируя это необходимостью кардинального улучшения демографической обстановки.

Ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что возможность женщины уходить в декрет на любом сроке беременности простимулирует рождаемость. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

