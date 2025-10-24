Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов ранее сообщил, что поддерживает предложение Русской православной церкви юридически закрепить право голоса отца при решении об аборте. Оба родителя отвечают за ребенка и при его жизни, и сразу после зачатия. Как мать и отец несут ответственность по жизни, так они и должны нести ответственность до рождения, передает ТАСС его слова.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила НСН, что юридическое право отца принимать решение об аборте затронет только благополучные семьи, где пара официально состоит в браке и может договариваться.

