«Запрещаешь — содержи»: Как будет работать право отца принимать решение об аборте
Запрещая женщине делать аборт, мужчина должен нести ответственность за своего ребенка вплоть до совершеннолетия, а не исчезать в неизвестном направлении, сказала НСН Мария Милютина.
Запрет аборта со стороны мужчины назло женщине — недопустимая ситуация, мужчина должен нести ответственность за ребенка, запрещая женщине прерывать беременность. Об этом в пресс-центре НСН заявила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.
«Недопустимо, когда мужчина выступает против аборта назло женщине. Если мужчина запрещает женщине делать аборт, значит должна быть ответственность с его стороны. Таким решением он должен подписываться на содержание этого ребенка вплоть до совершеннолетия. Чтобы не было так, что мужчина запретил делать аборт, а потом исчез в неизвестном направлении», — сказала собеседница НСН.
Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов ранее сообщил, что поддерживает предложение Русской православной церкви юридически закрепить право голоса отца при решении об аборте. Оба родителя отвечают за ребенка и при его жизни, и сразу после зачатия. Как мать и отец несут ответственность по жизни, так они и должны нести ответственность до рождения, передает ТАСС его слова.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая заявила НСН, что юридическое право отца принимать решение об аборте затронет только благополучные семьи, где пара официально состоит в браке и может договариваться.
