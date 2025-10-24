«Средний возраст рожениц сегодня — около 30 лет, хотя раньше он был около 20. Кто-то из зумеров уходит ближе к природе, уезжает из мегаполисов и покупает себе дома, становится ближе к природе, устраивает какие-то хозяйства, рожает в селах. Но есть зумеры, которые из-за зависимости от гаджетов, своей замкнутости не общаются тесно друг с другом. У них снижается половое влечение, у многих нет друзей, не складываются отношения, они не торопятся заводить семьи, они не привыкли решать трудности. Кроме того, зумеры в основном воспитаны в неполных семьях, их воспитывают мамы и бабушки. Имея этот травмирующий опыт, наблюдая за тем, как было тяжело матерям-одиночкам, они из осторожности не желают создавать собственные семьи. Им нужны гарантии, которых не было у их родителей, они должны быть уверены в завтрашнем дне, и, наверное, задача государства — создавать им эти гарантии, чтобы было не страшно. Зумеры — это люди с повышенной тревожностью, по большей части это самые тревожные личности из всего населения России», — сказала Закаидзе.

Согласно статистике Совета по демографической политике, за первые 9 месяцев 2025 года почти треть (28%) женщин, пришедших в госучреждения за направлением на аборт, в конечном счёте выбрали сохранение беременности.

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина, в свою очередь, заявила в пресс-центре НСН, что у поколения зумеров сегодня сместились акценты — вместо того, чтобы становится родителями, они предпочитают уделять повышенное внимание самореализации и другим социальным функциям. Гормональный фон и социальное взаимодействие меняются, впоследствии это может привести к катастрофе.

