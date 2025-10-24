«Сегодня в России очередь на усыновление новорожденных детей, в ней стоят тысячи семей. Освободив женщину от обязанности выплачивать алименты за рожденного ребенка, от которого она отказалась, и передав его в надежную приемную семью, мы спасаем малыша. Количество абортов снизится. Конечно, мы все за идеальные истории, когда есть мужчина и женщина, любовь, брак, планирование ребенка, рождение ребенка, воспитание в кровной семье, в любви, в счастье. Но ситуации бывают разные, и государство готово помочь», — сказала Буцкая.

Тема ограничения абортов вновь оказалась в центре внимания СМИ и соцсетей. По данным Совета по демографической политике, с начала 2025 года 28% женщин, обратившихся в госучреждения для прерывания беременности, в итоге решили сохранить ребёнка. В повестке дня — инициатива РПЦ: предложение наделить мужчин правом запрещать аборты, а также запрет на проведение абортов в частных клиниках, который, по мнению представителей церкви, способен существенно улучшить демографическую ситуацию в стране.



Ранее президент России Владимир Путин поручил сформировать межведомственную рабочую группу, которая займется вопросами помощи семьям с детьми и профилактикой социального сиротства. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

