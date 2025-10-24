Гинеколог раскрыла важность регистра беременных
Регистр беременных — незаменимое решение, которое позволит впоследствии принимать действительно рабочие организационные решения, сказала НСН Мария Милютина.
Регистр беременных — очень нужная и полезная вещь, которая поможет собрать статистику не только по абортам и прервавшимся беременностям, но и по родам, осложнениям, материнской и детской смертности и так далее. Все это поможет в дальнейшем принимать эффективные организационные решения. Об этом в пресс-центре НСН заявила гинеколог-репродуктолог Мария Милютина.
«Для понимания всей демографической статистики и всех тенденций в акушерстве и гинекологии регистр — это великая вещь, которая дает огромное количество информации не только по абортам, по количеству прервавшихся беременностей, но и по исходам беременности, родам, осложнениям, материнской и детской смертности, детской инвалидности. Поэтому это, безусловно, очень важная вещь. Она не дает непосредственной эффективности в моменте, потому что это обобщение информации, но если мы в дальнейшем будем иметь корректную статистику, могут быть приняты какие-то организационные решения, которые действительно будут работать», — сказала Милютина.
Ранее стало известно, что в России появится регистр беременных. Система, содержащая данные о всех беременных россиянках, исходах беременности и состоянии здоровья малышей, заработает с 1 марта 2026 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила «Радиоточке НСН», что регистр беременных — это в целом благая идея для оказания медицинской помощи матерям и детям, но рождение ребенка не должно быть «публичным» делом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Как избежать блокировки сим-карты на фоне борьбы с мошенниками
- Гинеколог раскрыла важность регистра беременных
- Лукашенко призвал спасти белорусские деревни
- «Очереди за детьми»: Запрет алиментов на «отказников» уменьшит количество абортов
- В Калужской области и Московском регионе сбили семь украинских БПЛА
- Взрывной рост цен на курятину объяснили ее низкой стоимостью в прошлом году
- Перекрыли маржу: Зачем «АвтоВАЗ» переезжает в Китай, КНДР и Африку
- Новый премьер Японии заявила о намерении заключить мирный договор с Россией
- Депутат Аксаков: Ключевая ставка снизится до 10% через год
- Армия России освободила Дроновку в ДНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru