«Для понимания всей демографической статистики и всех тенденций в акушерстве и гинекологии регистр — это великая вещь, которая дает огромное количество информации не только по абортам, по количеству прервавшихся беременностей, но и по исходам беременности, родам, осложнениям, материнской и детской смертности, детской инвалидности. Поэтому это, безусловно, очень важная вещь. Она не дает непосредственной эффективности в моменте, потому что это обобщение информации, но если мы в дальнейшем будем иметь корректную статистику, могут быть приняты какие-то организационные решения, которые действительно будут работать», — сказала Милютина.

Ранее стало известно, что в России появится регистр беременных. Система, содержащая данные о всех беременных россиянках, исходах беременности и состоянии здоровья малышей, заработает с 1 марта 2026 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила «Радиоточке НСН», что регистр беременных — это в целом благая идея для оказания медицинской помощи матерям и детям, но рождение ребенка не должно быть «публичным» делом.

