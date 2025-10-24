В свою очередь, гинеколог-репродуктолог Мария Милютина добавила, что 90-95% женщин, столкнувшись с последствиями аборта, винят себя.

«Основываясь на своей практике, могу сказать: одна из 10 женщин может сказать, что в какой-то момент жизни беременность была ей не нужна, сломала бы ей всю жизнь. Но 90-95% тех, кто столкнулся с последствиями аборта, очень жалеют об этом, корят себя. Мы оказываем психологическую поддержку и пытаемся снять это чувство вины. Мы часто сталкиваемся с тем, что в уже более позднем возрасте у женщины нет возможности родить ребенка собственными яйцеклетками. Пациентка оказывается в очень сложной ситуации», — подытожила она.

В настоящее время наблюдается активизация дискуссий в СМИ и социальных сетях по вопросу ограничения абортов. Согласно официальной статистике Совета по демографической политике, в течение девяти месяцев 2025 года доля женщин, отказавшихся от аборта после обращения в государственные медицинские учреждения, достигла 28%.

Ранее Милютина заявила, что запрет аборта со стороны мужчины назло женщине — недопустимая ситуация, мужчина должен нести ответственность за ребенка, запрещая женщине прерывать беременность. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

