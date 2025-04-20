21.04.2025 в 13:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского на тему: "Заморозки и подорожание зерна: Есть ли кризис в зерновой отрасли?"

Перспективы урожая зерновых в России максимально неопределенные, погодный фактор ставит агрономов в тупик и позволяет лишь надеяться на отсутствие в ближайшие месяцы внезапных природных катаклизмов. Но ожидания по валовому сбору в целом скромные, ниже 2024 года, как и экспортный потенциал.

Напомним, что доля зерновых в экспорте продукции российского агропромышленного комплекса составила в прошлом году 36,9%, сообщают СМИ. На втором месте в экспорте — масложировая продукция (20,4%) и прочая продукция АПК, в том числе зернобобовые и некоторые масличные (13,8%). Экспортная выручка по пищевой и перерабатывающей промышленности выросла на 6%. Российская продукция поставлялась в 2024 году в более чем 160 стран. Ведущим импортером стал Китай ($6,4 млрд), на втором месте Турция ($3,4 млрд), на третьем — Казахстан ($3,3 млрд), далее следуют Белоруссия ($3,1 млрд), Египет ($3 млрд) и Индия ($2,6 млрд)

В ходе брифинга обсудят следующие вопросы:

Как сказывается рост экспортных пошлин на зерно на агрорынке?

Действительно ли сегодня не хватает техники агросектору?

В чем причины кризиса отрасли?

Как можно выйти зерновой отрасли из кризиса?

За какой период времени произойдет восстановление?

Как апрельские перепады температур от мороза к жаре скажутся на урожае?

Как обстоят дела с экспортом зерна?

Какие прогнозы рентабельности для агрономов на 2025 и 2026 годы?

Ожидать ли повышение цен на зерно?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

