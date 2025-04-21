В Зерновом союзе оценили риски потери урожая из-за весенних заморозков
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил НСН, что заморозки скажутся на плодоовощных культурах.
В этом году апрельские заморозки были предсказуемы, на урожае зерновых это не должно сказаться, пострадать могли только плодоовощные культуры, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
«На зерновых возвратные апрельские заморозки сказываются не очень сильно, потому что температуры не такие низкие, как в прошлом году. Заморозки в апреле всегда практически возвращаются, в прошлом году эти заморозки случились в мае, было слишком поздно, это повредило растения, которые «ушли в трубку». Сейчас пока таких растений мало, по зерновым задето не так много. Более критично это скажется на плодоовощных культурах. Надо смотреть, насколько сильные морозы были в том или ином регионе. У нас остаются риски по зерновым посевам в том смысле, что мы входили в зиму с очень сухой почвой. Сейчас запас влаги выглядит лучше, чем зимой, но он не такой глубокий. 30-50 сантиметров глубина влаги. Это критично может сказаться на подсолнечнике и кукурузе. Все будет зависеит от весенних дождей, ждем в мае обильных осадков», - рассказал он.
Перспективы урожая зерновых в России максимально неопределенные, погодный фактор ставит агрономов в тупик и позволяет лишь надеяться на отсутствие в ближайшие месяцы внезапных природных катаклизмов. Но ожидания по валовому сбору в целом скромные, ниже 2024 года, как и экспортный потенциал.
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