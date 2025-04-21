В Зерновом союзе предупредили о падении урожая из-за отсутствия импортных семян
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил НСН, что у рынка были запасы до введения жестких правил на ввоз семян, но теперь они заканчиваются.
По кукурузе зависимость от импорта превышала 50%, по подсолнечнику – 70%, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
«У нас произошла революция в семенах, семена теперь надо использовать исключительно отечественные. Это практически не затрагивает рынок пшеницы, потому что там было очень мало иностранной генетики. Там все нормально, технологии используются традиционные. А что касается других посевов, в частности, кукурузы и подсолнечника, здесь картина другая. По кукурузе зависимость от импорта превышала 50%, по подсолнечнику – 70%. У рынка были запасы до введения жестких правил на ввоз семян. Это сработало в прошлом сезоне. Запасов в этом сезоне уже нет, в посевах это будет сказываться уже существенно. Наши семена менее продуктивны, чем импортные, это будет сказываться на посевах, на урожайности», - отметил он.
Максимальный урожай зерна, который ожидает Россию в этом году, это урожай прошлого года – 125 миллионов тонн, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru