По кукурузе зависимость от импорта превышала 50%, по подсолнечнику – 70%, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

«У нас произошла революция в семенах, семена теперь надо использовать исключительно отечественные. Это практически не затрагивает рынок пшеницы, потому что там было очень мало иностранной генетики. Там все нормально, технологии используются традиционные. А что касается других посевов, в частности, кукурузы и подсолнечника, здесь картина другая. По кукурузе зависимость от импорта превышала 50%, по подсолнечнику – 70%. У рынка были запасы до введения жестких правил на ввоз семян. Это сработало в прошлом сезоне. Запасов в этом сезоне уже нет, в посевах это будет сказываться уже существенно. Наши семена менее продуктивны, чем импортные, это будет сказываться на посевах, на урожайности», - отметил он.

Максимальный урожай зерна, который ожидает Россию в этом году, это урожай прошлого года – 125 миллионов тонн, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

