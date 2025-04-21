Общий экспорт пшеницы в 2025 году составит 42 миллиона тонн, отгрузки падают, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

«У нас идет достаточно сильное падение по отгрузкам всего зерна, в том числе пшеницы. Это пополняет запасы внутренние, так как экспорт снижается. Сейчас прогнозы по запасам повышаются, осенью и зимой еще были другие прогнозы. Общий экспорт оцениваем максимум в 48 миллионов тонн, максимум 42 миллиона тонн пшеницы в составе экспорта нынешнего сезона. Сейчас пошлины опускаются на фоне укрепления рубля, пошлина рассчитывается из курсовой динамики, цены падают, мы не готовы по такой цене продавать. Экспорт сейчас убыточен, в апреле мы отгрузили в два-три раза меньше, чем в прошлом году», - рассказал он.

Напомним, что доля зерновых в экспорте продукции российского агропромышленного комплекса составила в прошлом году 36,9%, сообщают СМИ. На втором месте в экспорте — масложировая продукция (20,4%) и прочая продукция АПК, в том числе зернобобовые и некоторые масличные (13,8%). Экспортная выручка по пищевой и перерабатывающей промышленности выросла на 6%. Российская продукция поставлялась в 2024 году в более чем 160 стран. Ведущим импортером стал Китай ($6,4 млрд), на втором месте Турция ($3,4 млрд), на третьем — Казахстан ($3,3 млрд), далее следуют Белоруссия ($3,1 млрд), Египет ($3 млрд) и Индия ($2,6 млрд).



