В сфере зерновых культур фиксируется кризис, так как фермеры отказываются выращивать нерентабельные культуры, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

«У нас уже активно идущий кризис в отрасли. Количество фермеров, мелких хозяйств у нас убывает очень высокими темпами, не растет, как это было раньше. Есть косвенное признаки того, что все движется к резкому сокращению в растениеводстве, очень много земель продается, нет востребованности. Экономическая ситуация в зерновом производстве выглядит печально, инвестиций нет, инвестиционная активность по пшенице упала до нуля. Выгодно выращивать бобовые, масличные культуры, включая горчицу. Под зерновыми ситуация не выглядит оптимистичной. Никаких надежд на улучшение нет, нужна хорошая рентабельность для инвестирования. А в условиях нынешних ставок рентабельность должна быть выше, чем раньше. Раньше мы считали, что рентабельность должна быть 40%», - отметил он.

Максимальный урожай зерна, который ожидает Россию в этом году, это урожай прошлого года – 125 миллионов тонн, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

