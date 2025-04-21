Раньше примерно 200 компаний занимались экспортом зерна из РФ, теперь их всего 15, что указывает на картельный сговор, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

«Пошлины и квоты убивают конкуренцию. За последние месяцы резко снизился уровень отгрузок на внешние рынки. Это привело к снижению числа компаний, которые этим занимаются. На текущий момент всего 15 компаний осуществляют 90% экспорта зерна из РФ. Раньше их было 200. Что это, как не картельный сговор? Они просто могут управлять рынком. В мире несколько примеров было монополий в экспорте зерна, это предсказуемая история», - отметил он.

В сфере зерновых культур фиксируется кризис, так как фермеры отказываются выращивать нерентабельные культуры, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

