В Зерновом союзе сообщили о картельном сговоре в сфере экспорта

В России всего 15 компаний осуществляют 90% экспорта зерна, заявил НСН Аркадий Злочевский. 

Раньше примерно 200 компаний занимались экспортом зерна из РФ, теперь их всего 15, что указывает на картельный сговор, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

«Пошлины и квоты убивают конкуренцию. За последние месяцы резко снизился уровень отгрузок на внешние рынки. Это привело к снижению числа компаний, которые этим занимаются. На текущий момент всего 15 компаний осуществляют 90% экспорта зерна из РФ. Раньше их было 200. Что это, как не картельный сговор? Они просто могут управлять рынком. В мире несколько примеров было монополий в экспорте зерна, это предсказуемая история», - отметил он.

В сфере зерновых культур фиксируется кризис, так как фермеры отказываются выращивать нерентабельные культуры, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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