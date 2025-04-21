Максимальный урожай зерна, который ожидает Россию в этом году, это урожай прошлого года – 125 миллионов тонн, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в пресс-центре НСН.

«В последнюю неделю по озимым идет улучшение посевов. Аналитики даже начали поднимать свои прогнозы по урожаю. По данным Минсельхоза, 90% посевов озимых находятся в хорошем состоянии. Это чуть хуже, чем средние показатели, обычно списание у нас идет в 6-7%, сейчас под риском 10%. Но это еще не финиш, мы к уборке не приступаем. При этом я не очень понимаю оптимизм аналитиков. По ряду прогнозов, показатели будут превышать урожай прошлого года. Видимо, основываются на данных, что посевных площадей больше, но под зерновыми я этого не вижу. Под зерновыми у нас площадей меньше, чем в прошлом году. Урожай в этом году оценивается в 145 миллионов тонн, но речь об этом не идет. Максимальный урожай, который нас ожидает в этом году, это урожай прошлого года – 125 миллионов тонн», - отметил он.

По его словам, прогнозы по пшенице в этом году варьируются довольно сильно.

«Если будут майские заморозки, как в прошлом году, ситуация с урожаем будет меняться. В прошлом году из-за заморозков было списано более миллиона гектар. Оптимистичный прогноз на урожай пшеницы – 82 миллиона, но есть прогнозы и гораздо ниже – в 79 миллионов», - добавил он.

Напомним, что доля зерновых в экспорте продукции российского агропромышленного комплекса составила в прошлом году 36,9%, сообщают СМИ. На втором месте в экспорте — масложировая продукция (20,4%) и прочая продукция АПК, в том числе зернобобовые и некоторые масличные (13,8%). Экспортная выручка по пищевой и перерабатывающей промышленности выросла на 6%. Российская продукция поставлялась в 2024 году в более чем 160 стран. Ведущим импортером стал Китай ($6,4 млрд), на втором месте Турция ($3,4 млрд), на третьем — Казахстан ($3,3 млрд), далее следуют Белоруссия ($3,1 млрд), Египет ($3 млрд) и Индия ($2,6 млрд).

