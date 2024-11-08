11.11.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Закон о запрете тарологов: Какое наказание ждет любителей погадать на картах?»

За то, чтобы в России ввести строгое наказание для экстрасенсов, магов, колдунов и тарологов уже «бились» многие депутаты и общественники. Наконец, законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов, внесут в Госдуму в ближайшее время. Он находится на финальной стадии, сообщает зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

Впервые текст законопроекта будет представлен на площадке пресс-центра НСН. Действительно ли получится у законодателей запретить рекламу тарологов в СМИ и к чему это приведет, будем разбираться на пресс-конференции.

Участники пресс-конференции:

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;

Председатель Общероссийского движения предпринимателей, общественный деятель, разоблачитель инфоцыган Андрей Ковалев;

Руководитель Отдела экспертиз и социогуманитарных исследований Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, член экспертной комиссии Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству СФ РФ Иванишко Игорь.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

