«Разрушить стену»: Обозначены две стратегии по борьбе с тарологами
Услуги тарологов необходимо признать опасными и ограничить их рекламу, отметил в эфире НСН Игорь Иванишко.
На сегодняшний день есть две законодательные стратегии по борьбе с тарологами в России, заявил руководитель Отдела экспертиз и социогуманитарных исследований Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, член экспертной комиссии Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совфеда РФ Игорь Иванишко в пресс-центре НСН.
«Есть две законодательные стратегии. Первая – разработка проекта ФЗ о запрете оккультно-магических услуг – в целом, без разделения на хиромантов, радологов, тарологов, нумерологов, астрологов, регрессологов, колдунов черного и белого направления. То есть, весь этот рынок эзотерических услуг нужно максимально ограничить через запрет рекламы. Но минус этой стратегии в том, что было уже восемь попыток зайти в Госдуму с этим предложением. Но у нас даже среди депутатов Госдумы есть люди, которые лоббируют интересы другой стороны, и на разных стадиях данные проекты были заблокированы. Только одна из инициатив дошла до первого чтения, потом была заморозка. Патриаршая комиссия считает, что нужно запретить рекламу всех оккультно-магических услуг. Может быть, мы к этому придем», - сказал Иванишко.
Он отметил, что зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предлагает двигаться «небольшими шагами» и ограничить для начала только рекламу тарологов.
«Андрей Свинцов предлагает действовать иначе – если не удается сразу разрушить эту стену, в том числе благодаря лоббированию в высших органах госвласти астрологов и тарологов, то нужно двигаться небольшими шагами. Давайте назовем вещи своими именами и признаем, что услуги тарологов представляют опасность. Хорошее сравнение относительно табакокурения, алкоголизма и других вещей, которые у нас запрещено рекламировать, либо есть ограничение по времени рекламы и так далее. Если будет запрет рекламы тарологов, то дальше пойдут и астрологи и так далее. Это такая вторая стратегия», - указал собеседник НСН.
Ранее Андрей Свинцов сообщил, что заканчивает работу над законопроектом, который ограничит рекламу услуг тарологов, передает «Радиоточка НСН».
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