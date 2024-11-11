«Разрушить стену»: Обозначены две стратегии по борьбе с тарологами

Услуги тарологов необходимо признать опасными и ограничить их рекламу, отметил в эфире НСН Игорь Иванишко. 

На сегодняшний день есть две законодательные стратегии по борьбе с тарологами в России, заявил руководитель Отдела экспертиз и социогуманитарных исследований Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, член экспертной комиссии Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совфеда РФ Игорь Иванишко в пресс-центре НСН.

«Есть две законодательные стратегии. Первая – разработка проекта ФЗ о запрете оккультно-магических услуг – в целом, без разделения на хиромантов, радологов, тарологов, нумерологов, астрологов, регрессологов, колдунов черного и белого направления. То есть, весь этот рынок эзотерических услуг нужно максимально ограничить через запрет рекламы. Но минус этой стратегии в том, что было уже восемь попыток зайти в Госдуму с этим предложением. Но у нас даже среди депутатов Госдумы есть люди, которые лоббируют интересы другой стороны, и на разных стадиях данные проекты были заблокированы. Только одна из инициатив дошла до первого чтения, потом была заморозка. Патриаршая комиссия считает, что нужно запретить рекламу всех оккультно-магических услуг. Может быть, мы к этому придем», - сказал Иванишко.
«А потом... квадроберы!»: Депутат Свинцов призвал тарологов давать концерты вместо советов

Он отметил, что зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предлагает двигаться «небольшими шагами» и ограничить для начала только рекламу тарологов.

«Андрей Свинцов предлагает действовать иначе – если не удается сразу разрушить эту стену, в том числе благодаря лоббированию в высших органах госвласти астрологов и тарологов, то нужно двигаться небольшими шагами. Давайте назовем вещи своими именами и признаем, что услуги тарологов представляют опасность. Хорошее сравнение относительно табакокурения, алкоголизма и других вещей, которые у нас запрещено рекламировать, либо есть ограничение по времени рекламы и так далее. Если будет запрет рекламы тарологов, то дальше пойдут и астрологи и так далее. Это такая вторая стратегия», - указал собеседник НСН.

Ранее Андрей Свинцов сообщил, что заканчивает работу над законопроектом, который ограничит рекламу услуг тарологов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ГосдумаРеклама

Горячие новости

Все новости

партнеры