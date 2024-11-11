Околдовали депутатов? Услуги тарологов просят признать опасными для россиян

Маги-эзотерики убедили некоторых депутатов легализовать их деятельность, отметил в эфире НСН Игорь Иванишко. 

На сегодняшний день есть две законодательные стратегии по борьбе с тарологами в России, заявил руководитель Отдела экспертиз и социогуманитарных исследований Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, член экспертной комиссии Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Совфеда РФ Игорь Иванишко в пресс-центре НСН.

«Есть две законодательные стратегии. Первая – разработка проекта ФЗ о запрете оккультно-магических услуг – в целом, без разделения на хиромантов, радологов, тарологов, нумерологов, астрологов, регрессологов, колдунов черного и белого направления. То есть, весь этот рынок эзотерических услуг нужно максимально ограничить через запрет рекламы. Но минус этой стратегии в том, что было уже восемь попыток зайти в Госдуму с этим предложением. Но у нас даже среди депутатов Госдумы есть люди, которые лоббируют интересы другой стороны, и на разных стадиях данные проекты были заблокированы. Только одна из инициатив дошла до первого чтения, потом была заморозка. Патриаршая комиссия считает, что нужно запретить рекламу всех оккультно-магических услуг. Может быть, мы к этому придем», - сказал Иванишко.
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Он отметил, что зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов предлагает двигаться «небольшими шагами» и ограничить только рекламу тарологов.

«Андрей Свинцов предлагает действовать иначе – если не удается сразу разрушить эту стену, в том числе благодаря лоббированию в высших органах госвласти астрологов и тарологов, то нужно двигаться небольшими шагами. Давайте назовем вещи своими именами и признаем, что услуги тарологов представляют опасность. Хорошее сравнение относительно табакокурения, алкоголизма и других вещей, которые у нас запрещено рекламировать, либо есть ограничение по времени рекламы и так далее. Если будет запрет рекламы тарологов, то дальше пойдут и астрологи и так далее. Это такая вторая стратегия», - указал собеседник НСН.

При этом Иванишко рассказал, что ряд магов-эзотериков убедили некоторых депутатов легализовать их деятельность.

«К сожалению, у нас среди чиновников и даже депутатов Госдумы есть люди, которые против запрета рекламы таких услуг. Но это актуально, потому что мы видим всплеск активности на этом направлении, видим, как на некоторых наших депутатов начинают с той стороны влиять. Было два больших круглых стола, куда не пригласили ни религиоведов, ни политологов, ни социологов, ни тех депутатов, которые отстаивают традиционные ценности. Пригласили магов-эзотериков. Они начали работать с несколькими депутатами, в том числе через депутата Федота Тумусова. И на этих круглых столах маги-эзотерики убедили, что надо максимально узаконить деятельность всех этих магов, чтобы тарологи действовали в режиме максимального благоприятствования. И некоторые депутаты эту идею поддержали. Они считают, что если все это легализуют, то в бюджет государства станут поступать до 30 млрд рублей в год. Если сейчас не будет контр-инициатив, то мы увидим, как все эти тарологи-астрологи найдут слабые места в Госдуме, найдут депутатов, которые сами этим увлекаются, и будет другой законопроект, который максимально легализует весь этот деструктив», - подчеркнул он.

Иванишко добавил, что большое количество таких эзотериков прибыло из Украины и Таджикистана.

Ранее Андрей Свинцов сообщил, что заканчивает работу над законопроектом, который ограничит рекламу услуг тарологов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Mira Cosic с сайта Pixabay
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