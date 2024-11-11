«А потом... квадроберы!»: Депутат Свинцов призвал тарологов давать концерты вместо советов
Тарологи на полном серьезе обещают с помощью карт помочь устроиться на работу, выбрать мужа или жену, дать рекомендации как воспитывать ребенка, отметил в эфире НСН депутат Андрей Свинцов.
Карты таро не могут быть бизнесом, но если предприниматели воспринимают это как элемент шоу, они должны зарегистрировать его соответствующим образом и развлекать публику, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН.
«Если вы хотите дома в качестве развлечения разложить карты, посмеяться, повеселиться – дай Бог вам здоровья, делайте, что считаете нудным. Но появилась целая когорта предпринимателей, которая ставит себе на вооружение этот элемент шоу! Это игровые карты, это не может быть бизнесом! Мы смеемся, но кто-то на полном серьезе обещает с помощью карт устроиться на работу, выбрать мужа или жену, дать рекомендации по питанию, как воспитывать ребенка... А потом появляются квадроберы! Если это шоу, то так и регистрируйте это в Москонцерте и развлекайте публику!», - сказал Свинцов.
Он отметил, что для начала необходимо ограничить рекламу услуг тарологов.
«Это не первая попытка регулирования отрасли эзотерических услуг. На мой взгляд, проблема в последние годы нарастает шквалообразно. Мы видим какое-то неадекватное количество сообщений о том, что бизнес, компании – серьезные, взрослые люди – при приеме на работу обращаются к тарологам. То есть, таролог принимает решение на основе картинок на картоне, можете ли вы работать и по какой специальности. Мы много раз подходили к этому вопросу, но это слишком сложная проблема с точки зрения описания на юридическом языке. Мы начали с самого простого пункта. Первое, что я предлагаю – запретить коммерческую услугу тарологов», - добавил собеседник НСН.
Ранее Андрей Свинцов сообщил, что заканчивает работу над законопроектом, который ограничит рекламу услуг тарологов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
- В Рособрнадзоре анонсировали изменение формы ОГЭ в ближайшие годы
- Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
- Под Курском сошел с рельсов вагон грузового поезда
- Конгрессмен опроверг наличие у Трампа списка врагов
- Костомаров будет вести новое реалити-шоу на канале «Пятница!»
- Поп-музыка стала лидером предпочтений среди российских слушателей
- Пять машин столкнулись в тоннеле в Сочи
- В Турции заявили о готовности выступить посредником по Украине
- В Воронеже из-за беспилотника было повреждено здание предприятия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru