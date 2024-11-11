Психолог заявила, что прием таролога ведет к «разрушению» личности
Люди приходят к тарологам за быстрым решением, поскольку психолог не дает решения, а помогает человеку найти его самостоятельно, отметила в эфире НСН Диана Леонтьева.
Тарологи говорят людям то, что они хотят услышать, однако зачастую это ведет не к созиданию, а к разрушению, заявила психолог Диана Леонтьева в пресс-центре НСН.
«Тарологи-эзотерики склонны развивать у людей магическое мышление, и нам как специалистам уже очень трудно из магического мышления возвращать людей к реальной жизни, чтобы они брали ответственность за свою жизнь. Люди приходят к тарологам за быстрым решением, потому что настоящий специалист, психолог не даст решения, он поможет человеку найти правильное решение самостоятельно. А это займет определенное время, потребует психоэмоциональных затрат. А тарологи скажут то, что хочет услышать человек, и зачастую это ведет не к созиданию, а к разрушению», - сказала Леонтьева.
Перекладывание ответственности за свою жизнь помогает людям легче жить, но ни к чему хорошему это не приводит, указала психолог.
«Еще одна причина – это уязвимая точка жизни, когда люди ищут некую внешнюю опору. Есть люди, которые скептически относятся к традиционной медицине, и они готовы верить в волшебные пилюли, а инструменты тарологов помогают им подтверждать их иллюзии. Кроме того, обращаясь за помощью к тарологу, люди пытаются управлять неопределенностью, своим будущим, своими мужьями/женами, и ничего хорошего это под собой на имеет. Перекладывание ответственности помогает легче жить», - добавила она.
Ранее председатель Общероссийского движения предпринимателей, общественный деятель, разоблачитель инфоцыган Андрей Ковалев в пресс-центре НСН заявил, что в России орудуют 150 тысяч инфоцыган и 900 тысяч тарологов, астрологов и знахарок, передает «Радиоточка НСН».
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