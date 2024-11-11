«Эмпаты и конспирологи»: Какие люди чаще всего обращаются к тарологам
Часто тревожным и неуверенным в себе людям требуется готовое решение, они настроены верить предсказаниям, отметила в эфире НСН Диана Леонтьева.
Чаще всего к тарологам обращаются тревожные и неуверенные в себе люди, эмпаты и конспирологи, рассказала психолог Диана Леонтьева в пресс-центре НСН.
«Есть люди тревожные, неуверенные в себе. Им необходимо какое-то подкрепление, готовое решение. Они готовы верить предсказаниям, им часто свойственны самосбывающиеся пророчества. Есть люди с интуитивным мышлением, которые называют это шестым чувством. Есть люди эмоционально чувствительные, глубокие эмпаты, которые склонны к мистике, поскольку у них есть ощущение, что они могут чувствовать чужую боль больше, чем другие. И они ищут этому объяснения. Еще есть люди с магическим мышлением… И люди, которые переживают утрату, находятся в эмоциональной уязвимости, они склонны поверить во что-то мистическое. Наконец, есть конспирологи, которые верят, что они причастны к какой-то касте людей, которой доступны некие особые знания», - сказала Леонтьева.
Она подчеркнула, что всех этих людей объединяет то, что им не хватает некой внутренней опоры и уверенности, которую они ищут извне.
Ранее председатель Общероссийского движения предпринимателей, общественный деятель, разоблачитель инфоцыган Андрей Ковалев в пресс-центре НСН заявил, что в России орудуют 150 тысяч инфоцыган и 900 тысяч тарологов, астрологов и знахарок, передает «Радиоточка НСН».
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