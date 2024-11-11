«Средневековая тьма»: Рынок тарологов и астрологов в РФ оценили в 900 тысяч человек
За каждыми курсами инфоцыган стоит тоталитарная деструктивная секта, отметил в эфире НСН Андрей Ковалев.
В России орудуют 150 тысяч инфоцыган и 900 тысяч тарологов, астрологов и знахарок, заявил председатель Общероссийского движения предпринимателей, общественный деятель, разоблачитель инфоцыган Андрей Ковалев в пресс-центре НСН.
«В стране орудуют 150 тысяч инфоцыган и 900 тысяч тарологов, астрологов, радологов, знахарок, колдунов. Россию накрывает средневековая тьма, жертвами становятся миллионы граждан. И за каждыми этими курсами стоит тоталитарная деструктивная секта. В следственный изолятор недавно отправилась ведьма Алена Полынь, которая продавала курсы как стать миллионером, ведьмой, лечила от рака и бесплодия. Тоталитарная деструктивная секта – 460 тысяч человек. И я приветствую инициативу о том, чтобы запретить рекламу тарологов в СМИ», - сказал Ковалев.
Он также призвал граждан избегать работодателей, которые нанимают к себе в компанию тарологов.
«Если вас при приеме на работу отправляют к тарологу, то бегите, даже не думайте в эту компанию идти. У собственника однозначно крыша съехала, такую компанию ждет крах», - добавил собеседник НСН.
Ранее пресс-атташе ФК Второй лиги «Сокол» Александр Егоров в пресс-центре НСН отметил, что информация о найме таролога для казанского футбольного клуба не является хайпом, более того, принятие подобного решения согласовано с руководством клуба, передает «Радиоточка НСН».
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