4.03.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Закон о грудном вскармливании и банки «донорского» молока»
В России намерены создать федеральную программу поддержки грудного вскармливания. Она будет включать развитие института молочной кухни и банка грудного «донорского» молока, а также профстандарта для консультантов по грудному вскармливанию. В связи с эти сразу несколько законопроектов, посвященных кормящим мамам, готовятся в Госдуме. И один пунктов законопроектов будет посвящен грудному кормлению в общественных местах. Законодатели намерены найти способы пресечь случаи, когда организации выгоняют из своих заведений кормящих матерей.
5 марта состоится заседание рабочей группы в Госдуме, где будут обсуждать разработку федеральной программы поддержки грудного вскармливания, на кануне заседания участники пресс-конференции НСН расскажут:
- Как законодатели буду бороться с запретом на грудное вскармливание в общественных местах?
- Куда обращаться женщине в случае запрета?
- Банк грудного «донорского» молока. Как это будет работать?
- Как много сегодня консультантов по грудному вскармливанию?
- Как часто сегодня женщина сталкивается с проблемами грудного вскармливания?
Участники пресс-конференции:
- Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая;
- Заместитель директора по развитию ФГБНУ НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург). Профессор кафедры акушерства Анна Олина;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8