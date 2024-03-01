4.03.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Закон о грудном вскармливании и банки «донорского» молока»

В России намерены создать федеральную программу поддержки грудного вскармливания. Она будет включать развитие института молочной кухни и банка грудного «донорского» молока, а также профстандарта для консультантов по грудному вскармливанию. В связи с эти сразу несколько законопроектов, посвященных кормящим мамам, готовятся в Госдуме. И один пунктов законопроектов будет посвящен грудному кормлению в общественных местах. Законодатели намерены найти способы пресечь случаи, когда организации выгоняют из своих заведений кормящих матерей.

5 марта состоится заседание рабочей группы в Госдуме, где будут обсуждать разработку федеральной программы поддержки грудного вскармливания, на кануне заседания участники пресс-конференции НСН расскажут:

Как законодатели буду бороться с запретом на грудное вскармливание в общественных местах?

Куда обращаться женщине в случае запрета?

Банк грудного «донорского» молока. Как это будет работать?

Как много сегодня консультантов по грудному вскармливанию?

Как часто сегодня женщина сталкивается с проблемами грудного вскармливания?

Участники пресс-конференции:

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая;

Заместитель директора по развитию ФГБНУ НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта (Санкт-Петербург). Профессор кафедры акушерства Анна Олина;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

﻿Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



