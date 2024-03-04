Буцкая предложила создать консультационные центры по грудному вскармливанию

«Мы на экспертном уровне предлагаем Минздраву на базе кабинетов «Здорового ребенка», которые есть в каждой поликлинике, сделать центры поддержки грудного вскармливания. Чтобы каждая мама знала, что с любой проблемой может прийти к врачу. Также у нас есть платные медуслуги, соответственно, могут быть платные услуги, которые оказывают консультанты по грудному вскармливанию. Но для этого мы должны написать государственную программу обучения этих консультантов, они должны проходить курсы, получать дипломы гособразца, а дальше идти и консультировать так, как мы их научили. Здесь важно слово «врач». Я стою на позиции того, что консультант по грудному вскармливанию – это человек, имеющий медобразование», - сказала собеседница НСН.



Ранее замдиректора по развитию ФГБНУ НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта, профессор кафедры акушерства Анна Олина в пресс-центре НСН заявила, что на сегодняшний день очень нужны консультанты по поддержке грудного вскармливания, чтобы кормящие мамы могли получить консультацию после выписки из роддома.

