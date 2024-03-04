Буцкая: Число детей на грудном вскармливании уменьшается
Федеральная программа по поддержке грудного вскармливания защитит кормящих мам, заявила в пресс-центре НСН Татьяна Буцкая.
Кормящую маму никто не защитит, кроме Федерального закона, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.
«Еще недавно число детей на грудном вскармливании до шести месяцев выросло до 40%, но стало снижаться. Это до шести месяцев! Мы говорим о том, что как минимум до года или полутора лет ребенок должен получать грудное молоко. Поэтому мы будем обсуждать Федеральную программу по поддержке грудного вскармливания, в которую будут входить и Федеральные законы, которые будут защищать кормящую маму. Мы хотим защитить право кормящей мамы, потому что больше никто не защитит. Мы видим, что добрым словом, просьбой не обижать кормящую маму у нас вопрос не решается», - сказала собеседница НСН.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что ни одна нормальная женщина, которая хочет иметь ребенка, не будет выступать против кормления грудью в общественном месте.
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