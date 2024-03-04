Буцкая призвала создать места для кормления детей грудью
Сотрудники общественных заведений должны помогать кормящим мамам, заявила в пресс-центре НСН Татьяна Буцкая.
В общественных местах необходимо создать специальные точки для кормления детей грудью, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН.
«Если сотрудники общественного заведения понимают, что женщине некомфортно, они должны подойти не с посылом, что женщине здесь нельзя быть, а со словами: «Давайте мы вам поможем! У нас есть специальное место для кормления». Может быть, мы их должны будем по закону сделать. Либо, если это небольшое кафе, всегда есть тот самый укромный уголок, где кормящей маме будет удобно. Если это нельзя сделать добрым словом, значит, мы должны сделать это на уровне закона», - сказала собеседница НСН.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что ни одна нормальная женщина, которая хочет иметь ребенка, не будет выступать против кормления грудью в общественном месте.
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