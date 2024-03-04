Буцкая возмутилась работой «молочных кухонь» в регионах

«У нас есть 323 Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан РФ, где прописано, что беременные и кормящие женщины, дети до трех лет должны обеспечиваться специальным питанием. Обратите внимание, работает это в соответствии с законодательством субъектов РФ. Получается, что закон у нас Федеральный, но то, как он должен быть реализован, зависит от региона, в котором вы живете. Сейчас есть регионы, в которых «молочные кухни» полностью ликвидированы. Где-то выдают питание смесями, где-то - деньгами. Мы провели исследование и выяснили, что в зависимости от региона суммы могут отличаться в разы. В Московской области, например, от 400 до 1000 рублей в месяц, Костромская область - 450 рублей в месяц, Краснодарский край - 165 рублей в месяц. Прямо хочется посмотреть, что можно купить на 165 рублей в месяц», - возмутилась собеседница НСН.



Ранее замдиректора по развитию ФГБНУ НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта, профессор кафедры акушерства Анна Олина в пресс-центре НСН заявила, что на сегодняшний день очень нужны консультанты по поддержке грудного вскармливания, чтобы кормящие мамы могли получить консультацию после выписки из роддома.

