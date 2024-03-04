«Немодно и сложно»: Почему россиянки отказываются кормить грудью

«Вскармливание грудным молоком снижается. Женщина, например, говорит, что молока мало… Но при этом не приложила никаких усилий. Природа задумана так, что молока хватит, даже на двойню хватит, на тройню хватит. Молочные железы будут вырабатывать столько молока, сколько необходимо. Женщина просто говорит: «Нужно на работу, учебу, это все сложно, проще развести смесь и дать», - сказала собеседница НСН.



По ее словам, некоторые женщины бросают кормить грудью, так как это «немодно».

«Также бросают кормить грудью, потому что немодно. Но надо помнить, что молоко не только полезно для ребенка. Это еще и профилактика онкологических заболеваний груди и яичников для мамы. Женская онкология поднялась на очень высокие проценты. Также важно, что кормление грудью - это бесплатно», - отметила Ладодо.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что ни одна нормальная женщина, которая хочет иметь ребенка, не будет выступать против кормления грудью в общественном месте.

