«Немодно и сложно»: Почему россиянки отказываются кормить грудью
Кто-то бросает кормить грудью из-за того, что проще развести смесь, а кто-то из-за того, что это уже «немодно», заявила НСН Ольга Ладодо.
Кормление грудью - это профилактика онкологических заболеваний груди и яичников женщины, заявила в пресс-центре НСН глава центра по поддержке грудного вскармливания ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Ольга Ладодо.
«Вскармливание грудным молоком снижается. Женщина, например, говорит, что молока мало… Но при этом не приложила никаких усилий. Природа задумана так, что молока хватит, даже на двойню хватит, на тройню хватит. Молочные железы будут вырабатывать столько молока, сколько необходимо. Женщина просто говорит: «Нужно на работу, учебу, это все сложно, проще развести смесь и дать», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, некоторые женщины бросают кормить грудью, так как это «немодно».
«Также бросают кормить грудью, потому что немодно. Но надо помнить, что молоко не только полезно для ребенка. Это еще и профилактика онкологических заболеваний груди и яичников для мамы. Женская онкология поднялась на очень высокие проценты. Также важно, что кормление грудью - это бесплатно», - отметила Ладодо.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что ни одна нормальная женщина, которая хочет иметь ребенка, не будет выступать против кормления грудью в общественном месте.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правнук Сталина предложил распустить ООН в открытом письме Лаврову
- Медведев: России все равно, кого изберут президентом США
- Playboy впервые поместил на обложку созданную нейросетью модель
- Медведев назвал переговоры с нынешними властями Украины невозможными
- В Томске с самолета сняли рейса бросавшегося яблоками в окружающих дебошира
- СМИ: В 2024 году в России прекратят работу 15 банков
- Суд в Москве заочно арестовал политолога Галлямова
- Концерт певицы Доры перенесли в Екатеринбурге
- Опрос: Треть работодателей в РФ обещают перезвонить при отказе соискателю
- Экс-мэр Иркутска сыграл на белом рояле на льду Байкала
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru