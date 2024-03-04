Консультантов по грудному вскармливанию призвали обучать в вузах и колледжах

По ее словам, специальность консультанта по грудному вскармливанию отличается от специальности медсестер, акушерок и педиатров.

«Вопрос консультанта – это очень важный момент. На сегодняшний день все специалисты – и акушеры-гинекологи, и акушерки, и медсестры, педиатры – обладают определенными знаниями. Они оказывают помощь-поддержку, однако мы понимаем, что когда пациентка выписывается из родильного дома, у нее нет круглосуточной поддержки грудного вскармливания. Сегодня нет такой специальности, как «консультант по поддержке грудного вскармливания». На сегодняшний день эти специалисты очень нужны. Есть потребность у мам именно дома получить эту консультацию или в неотложной помощи позвонить по телефону. После родильного дома нужно наладить эту маршрутизацию», - заключила профессор.

Ранее глава центра по поддержке грудного вскармливания ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Ольга Ладодо в пресс-центре НСН заявила, что кормление грудью - это профилактика онкологических заболеваний груди и яичников мамы.

