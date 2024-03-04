Консультантов по грудному вскармливанию призвали обучать в вузах и колледжах
Нужно обучать специалистов, которые оказывали бы помощь кормящим мамам после выписки из роддома, заявила в пресс-центре НСН Анна Олина.
На сегодняшний день очень нужны консультанты по поддержке грудного вскармливания, чтобы кормящие мамы могли получить консультацию после выписки из роддома, заявила замдиректора по развитию ФГБНУ НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта, профессор кафедры акушерства Анна Олина в пресс-центре НСН.
«Нужны единые образовательные программы для тех, кто учится в высших, средних учебных заведениях, колледжах. Это тоже очень важное направление, единые образовательные модули. Не только анатомия, физиология, а именно стратегия поддержки грудного вскармливания. Это целая большая зона современных знаний, которая требуется для нашего сообщества», - отметила собеседница НСН.
По ее словам, специальность консультанта по грудному вскармливанию отличается от специальности медсестер, акушерок и педиатров.
«Вопрос консультанта – это очень важный момент. На сегодняшний день все специалисты – и акушеры-гинекологи, и акушерки, и медсестры, педиатры – обладают определенными знаниями. Они оказывают помощь-поддержку, однако мы понимаем, что когда пациентка выписывается из родильного дома, у нее нет круглосуточной поддержки грудного вскармливания. Сегодня нет такой специальности, как «консультант по поддержке грудного вскармливания». На сегодняшний день эти специалисты очень нужны. Есть потребность у мам именно дома получить эту консультацию или в неотложной помощи позвонить по телефону. После родильного дома нужно наладить эту маршрутизацию», - заключила профессор.
Ранее глава центра по поддержке грудного вскармливания ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова Ольга Ладодо в пресс-центре НСН заявила, что кормление грудью - это профилактика онкологических заболеваний груди и яичников мамы.
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