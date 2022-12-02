7.12.2022 в 16:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция певицы Юта, на тему: «Zа жизнь. Мы обязательно победим »

Современные реалии, связанные с проведением СВО, разделили российскую эстраду. И пока часть артистов приняли для себя решение покинуть страну, другие стараются поддержать бойцов в зоне спецоперации на Украине своим творчеством и концертами. Певица Юта не стала исключением. Артистка выпустила песню, посвященную бойцам, под названием «Zа жизнь». Исполнительница сообщила, что бойцы уже оценили ее новую песню и заявили, что «Zа жизнь» станет их гимном. Стоит отметить, что это не первая и не единственная патриотическая песня певицы. Ранее Юта написала песню о командире российских морпехов с позывным Струна. Военного, который отважно сражается на передовой.

В ходе пресс-конференции певица Юта презентует клип на песню «Zа жизнь», а также расскажет о том, как сегодня артисты поддерживают бойцов на передовой, кто ушёл, а кто остался?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 16:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

