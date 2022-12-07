«Не миф»: Юта о создании песни про командира с позывным «Струна»

Певица Юта в пресс-центре НСН рассказала историю создания песни о командире российских морпехов с позывным «Струна».

«Я постоянно мониторила Telegram-каналы, раз наткнулась на ролик с бойцом с позывным «Струна», два наткнулась. Потом задала себе вопрос, а кто это, он почему, а красный рюкзак для чего, а вдруг нам просто искусственно героев создают. Мне стало просто интересно, этот образ просто лег мне на душу. Песня просто постучалась, я не могла предположить, что она станет такой популярной и любимой. Это не миф, реальный человек», - рассказала она.

Также она рассказала, что позже встретилась с военным в госпитале.

«Мы очень тихо разговаривали, без эмоций», - добавила она.

Также артистка выпустила песню, посвященную бойцам, под названием «Zа жизнь».

