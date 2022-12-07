«Включать голову»: Певица Юта о выступлениях в новых российских регионах

Певица Юта в пресс-центре НСН призналась, что может поехать далеко не на все «освобожденные территории».

«Бояться – это нормально. Я четко понимаю, что, приезжая на освобожденные, ныне российские территории, в какую точку я не поеду. Потому что у меня трое детей, я воспитываю их одна. Можно, но голову включать полезнее», - рассказала она.

Ране певица Юта в пресс-центре НСН рассказала историю создания песни о командире российских морпехов с позывным «Струна».

