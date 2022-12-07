«Не хочется крутить»: Певица Юта призналась, что изменила отношение к Пугачевой

Певица Юта в пресс-центре НСН рассказала, как изменилось ее отношении к Алле Пугачевой.

«Мне интересно, когда люди говорят, что артистов не заменить. Это что, это программирование что ли? Творческий человек должен развиваться на протяжении всей жизни, он меняется, иначе это деградация. Безусловно, кому-то из нас будет не хватать горячо любимых нами артистов, но все больше понимания приходит, что мы любили артиста того, каким он был тогда. Пусть эта любовь и память останется навсегда. Я росла на песнях Аллы Борисовны, мне нравилось, я хотела быть как она, но это было давно. То, что я слышу, в последнее время, мне не хочется крутить. Не надо перечеркивать свое прошлое, главное не свалиться в негатив», - поделилась она.

Артисты, которые уехали из России в начале спецоперации, могут вернуться, у всех есть право на ошибку, заявила Юта ранее в пресс-центре НСН.

