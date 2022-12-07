«Момент покаяния»: Певица Юта поблагодарила уехавших из России артистов
По словам певицы, все прекрасно понимают, что такое «хорошо» и что такое «плохо».
Артисты, которые уехали из России в начале спецоперации, могут вернуться, у всех есть право на ошибку, заявила певица Юта в пресс-центре НСН.
«Уезд артистов – это один из примеров, которые мы с вами должны наблюдать, чтобы выстроить свою картину мира. Мы все очень хорошо понимаем, что такое хорошо и что такое плохо. Примеры должны быть перед глазами разные. Я благодарна всем, кто уехал, потому что мы должны знать своих героев в лицо. Стоит им возвращаться, это дело каждого. Момент покаяния никто не отменял, право на ошибку никто не отменял», - рассказала она.
Современные реалии, связанные с проведением СВО, разделили российскую эстраду. И пока часть артистов приняли для себя решение покинуть страну, другие стараются поддержать бойцов в зоне спецоперации на Украине своим творчеством и концертами. Певица Юта не стала исключением. Артистка выпустила песню, посвященную бойцам, под названием «Zа жизнь».
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