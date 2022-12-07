«Любовь и благодарность»: Певица Юта о работе над песней «Zа жизнь»

Певица Юта в пресс-центре НСН рассказала о работе над песней «Zа жизнь».

«Песня появлялась долго, 28 черновиков, был первый вариант, потом был второй вариант, потом был третий, мне все время чего-то не хватало. Запись, сведение, монтаж, съемка заняли около двух месяцев. На самом деле песня о любви к своей стране. У нас принято считать, что патриотический жанр это песни про самолеты, оружие и прочее, а патриотическая песня – это песня о любви, о благодарности», - рассказала она.

Современные реалии, связанные с проведением СВО, разделили российскую эстраду. И пока часть артистов приняли для себя решение покинуть страну, другие стараются поддержать бойцов в зоне спецоперации на Украине своим творчеством и концертами. Певица Юта не стала исключением. Артистка выпустила песню, посвященную бойцам, под названием «Zа жизнь».

