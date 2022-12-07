«Бесполезно и невозможно»: Певица Юта о дуэте с Моргенштерном*
Юта призналась, что у любого дуэта должны быть какая-то высшая цель. По ее словам, в этом смысле они сработались с Галаниным.
Певица Юта в пресс-центре НСН призналась, что никогда не сможет спеть дуэтом с Даней Милохиным или Моргенштерном (признан иноагентом).
«Развлекательная индустрия все равно должна существовать, без нее никак, запрещать, включать цензуру – это очень опасный момент. Цензура – это доктрина. Пусть люди самовыражаются, как им нравится, лишь бы только не касались запрещенных тем – наркотики, насилие, ЛГБТ и прочее. Мне часто говорили, что мне надо спеть с МоргенштерноМ (внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента) – просмотры, популярность. У меня не хватало аргументов, бесполезно объяснять, почему это невозможно. У каждого дуэта и союза есть какая-то высшая цель. Я не вижу цели для себя в слиянии с Даней Милохиным. Есть люди, с которыми получилось – Сергей Галанин – моя любовь навсегда, это колоссальный заряд», - рассказала она.
Ранее певица Юта в пресс-центре НСН рассказала историю создания песни о командире российских морпехов с позывным «Струна».
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