«Бесполезно и невозможно»: Певица Юта о дуэте с Моргенштерном*

Певица Юта в пресс-центре НСН призналась, что никогда не сможет спеть дуэтом с Даней Милохиным или Моргенштерном (признан иноагентом).

«Развлекательная индустрия все равно должна существовать, без нее никак, запрещать, включать цензуру – это очень опасный момент. Цензура – это доктрина. Пусть люди самовыражаются, как им нравится, лишь бы только не касались запрещенных тем – наркотики, насилие, ЛГБТ и прочее. Мне часто говорили, что мне надо спеть с МоргенштерноМ (внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента) – просмотры, популярность. У меня не хватало аргументов, бесполезно объяснять, почему это невозможно. У каждого дуэта и союза есть какая-то высшая цель. Я не вижу цели для себя в слиянии с Даней Милохиным. Есть люди, с которыми получилось – Сергей Галанин – моя любовь навсегда, это колоссальный заряд», - рассказала она.

Ранее певица Юта в пресс-центре НСН рассказала историю создания песни о командире российских морпехов с позывным «Струна».

