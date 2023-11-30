1.12.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «За деньги - да! Сколько заработают на новогодних корпоративах»?

Сфера корпоративов в последние годы переживает шаткие времена - сначала ограничения, связанные с пандемией, а затем и отъезд звезд за границу в связи с геополитической ситуацией. По заявлениям музыкальных продюсеров, в 2022 году корпоративов стало в три раза меньше, чем в ковидном 2021 году. По оценкам многих экспертов, наибольшей популярностью в прошлом году пользовались Леонид Агутин, SHAMAN и Anna Asti. Однако востребованные артисты запрашивали не самые высокие гонорары: по разным оценкам от 2 миллионов рублей и выше. Наиболее дорогими исполнителями считались Филипп Киркоров и Григорий Лепс - за свои выступления певцы получали от 7 миллионов рублей. Так же занимательным трендом оказалась востребованность звезд 80-х и 90-х. Особенно популярны стали Шура и Ирина Салтыкова. Какие повороты ждут рынок новогодних корпоративов в текущем году и как изменились цены за праздничный вечер обсудим в ходе пресс-конференции. Участники пресс-конференции:

Алексей Козин - глава музыкального лейбла Navigator Records («Сплин», «ДДТ», «Мумий Тролль», Земфира, Гарик Сукачев, Александр Пушной);

- глава музыкального лейбла Navigator Records («Сплин», «ДДТ», «Мумий Тролль», Земфира, Гарик Сукачев, Александр Пушной); Эд Ратников - глава компании TCI (привозила Rammstein, Limp Bizkit, Робби Уильямса и других исполнителей в Россию);

- глава компании TCI (привозила Rammstein, Limp Bizkit, Робби Уильямса и других исполнителей в Россию); Игорь Сандлер - музыкальный продюсер, шоумен, заслуженный работник культуры России, издатель и радиоведущий.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

