«Киркоров, Шнуров и Лепс»: Перечислены самые дорогие артисты для корпоративов

«Самый дорогой артист этого года - Киркоров. Еще Шнур, он очень непростой артист: сложный менеджмент, необычный формат творчества. Возможно, его даже чаще заказывают, чем Киркорова, потому что наши люди любят такой формат. Из самых дорогих артистов Лепс еще, безусловно. Люди, которые собирают стадионы, очень дорогие для корпоративов», - сказала собеседница НСН.

Ранее музыкальный продюсер, концертный директор артистов Табриз Шахиди сообщил «Радиоточке НСН», что проведение новогодних мероприятий подорожало из-за подскочивших гонораров артистов. Он назвал ТОП-25 самых востребованных артистов, в числе которых, в частности, оказались Леонид Агутин, Shamаn, Анна Асти, «Руки вверх!» и Баста.

