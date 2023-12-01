«Uma2rman, The Hatters, Маргулис»: Назван топ-3 рок-артистов на корпоративах

«У нас в основном рок-артисты, они не особо включены в новогоднюю движуху, но работа есть. По моим ощущениям, рынок еще не восстановился до уровня пятилетней давности, но сегодня все получше, чем год или два года назад. Рублевые гонорары артистов выросли, это общая тенденция. Самым востребованным рок-артистом в этом году стал Бутусов», - отметил собеседник НСН.

Директор по интегрированным маркетинговых коммуникациям FREEMOTION GROUP, участница Национальной ассоциации организаторов мероприятий Дарья Исакова указала на возросшую популярность группы The Hatters и на новый тренд на квартирники.

«Могу с уверенностью сказать, что весь продакшн дорожает в декабре. По сравнению с прошлым годом цены выросли на 20% точно, может, даже больше. Все зависит от группы, формата мероприятия и так далее. Если группа большая и востребованная, то гонорар будет выше, понятное дело. Например, The Hatters или Uma2rman. Вот The Hatters очень востребованы сейчас, потому что они веселые, сам солист очень хорошо разговаривает, так как был ведущим. Вот "Квартирник" очень хорошо покупают. Есть ведущий Евгений Маргулис, который выстраивает весь ивент, еще и поет. Чем популярен "Квартирник у Маргулиса"? Тем, что есть разговор, беседа интересная», - сказала Исакова.

Ранее музыкальный продюсер, концертный директор артистов Табриз Шахиди ранее сообщил «Радиоточке НСН», что проведение новогодних мероприятий подорожало из-за подскочивших гонораров артистов. Он назвал ТОП-25 самых востребованных артистов, в числе которых, в частности, оказались Леонид Агутин, Shamаn, Анна Асти, «Руки вверх!» и Баста.

