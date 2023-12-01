Глава Navigator Records: Корпоративы становятся более иммерсивными
Глава музыкального лейбла Navigator Records Алексей Козин заявил НСН, что у заказчиков корпоративов сильно возросли требования к мероприятиям.
Заказчики мероприятий хотят что-то особенное, никто не радуется просто банкету и выступающему певцу, заявил в пресс-центре НСН глава музыкального лейбла Navigator Records Алексей Козин.
«У заказчиков возросли пожелания по креативной составляющей. Сейчас не так много мероприятий, на которых дело ограничивается банкетом и артистом, выступающим на сцене. Все хотят что-то особенное: либо какие-то костюмированные дела, либо с каким-то дресс-кодом. Корпоративы становятся более иммерсивными», - сказал собеседник НСН.
Директор по интегрированным маркетинговых коммуникациям FREEMOTION GROUP, участница Национальной ассоциации организаторов мероприятий Дарья Исакова указала на возросшую популярность иммерсивных вечеринок.
«Иммерсивные мероприятия - это очень круто, многие это любят. На днях прошла одна маркетинговая премия, там выиграл проект "Убийство на Ниле". Это такое шоу на теплоходе, там разыгрывают, кто кого убил, ищут преступника. Иммерсивные вечеринки очень популярны», - отметила Исакова.
Ранее музыкальный продюсер, концертный директор артистов Табриз Шахиди ранее сообщил «Радиоточке НСН», что проведение новогодних мероприятий подорожало из-за подскочивших гонораров артистов. Он назвал ТОП-25 самых востребованных артистов, в числе которых, в частности, оказались Леонид Агутин, Shamаn, Анна Асти, «Руки вверх!» и Баста.
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