«Не жалкое подобие»: Сандлер заявил о популярности концертов трибьютов в России
Трибьюты - это не жалкое подобие, это целое костюмированное шоу, заявил в пресс-центре НСН продюсер Игорь Сандлер.
Музыкальный продюсер, заслуженный работник культуры России, издатель и радиоведущий Игорь Сандлер в пресс-центре НСН рассказал о возросшей популярности трибьют шоу.
«В прошлом году я впервые проводил фестиваль трибьютов. Уже понятно, что западные звезды к нам не приедут никогда, но в России появились очень крепкие трибьюты. В том году я пригласил большой симфонический оркестр на фестиваль трибьютов: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Queen, Depeche Mode - все это имело очень большой успех. Трибьюты - это не жалкое подобие, это целое костюмированное шоу с видеорядом, движениями. Люди это воспринимают очень положительно», - рассказал собеседник НСН.
Ранее музыкальный продюсер, концертный директор артистов Табриз Шахиди ранее сообщил «Радиоточке НСН», что проведение новогодних мероприятий подорожало из-за подскочивших гонораров артистов. Он назвал ТОП-25 самых востребованных артистов, в числе которых, в частности, оказались Леонид Агутин, Shamаn, Анна Асти, «Руки вверх!» и Баста.
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