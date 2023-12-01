«Не жалкое подобие»: Сандлер заявил о популярности концертов трибьютов в России

«В прошлом году я впервые проводил фестиваль трибьютов. Уже понятно, что западные звезды к нам не приедут никогда, но в России появились очень крепкие трибьюты. В том году я пригласил большой симфонический оркестр на фестиваль трибьютов: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Queen, Depeche Mode - все это имело очень большой успех. Трибьюты - это не жалкое подобие, это целое костюмированное шоу с видеорядом, движениями. Люди это воспринимают очень положительно», - рассказал собеседник НСН.

Ранее музыкальный продюсер, концертный директор артистов Табриз Шахиди ранее сообщил «Радиоточке НСН», что проведение новогодних мероприятий подорожало из-за подскочивших гонораров артистов. Он назвал ТОП-25 самых востребованных артистов, в числе которых, в частности, оказались Леонид Агутин, Shamаn, Анна Асти, «Руки вверх!» и Баста.

