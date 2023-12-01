«Всего полно, но всего не хватает»: Продюсер Ратников о дефиците концертных площадок и артистов
В креативной индустрии просто бум, это хороший знак, заявил НСН продюсер Эд Ратников.
Глава компании TCI Эд Ратников в пресс-центре НСН рассказал, что в Москве не хватает кадров в креативной индустрии.
«Конечно, всего полно, но ничего не хватает. В Москве какой-то бум в этом сезоне! Буквально по всем направлениям не хватает ни площадок, ни звезд, ни рабочих рук. Это хороший знак, это предвкушение какого-то прорыва. Будем надеяться, что жизнь и деньги вернуться в нашу страны и к людям в карманы», - сказал собеседник НСН.
Ранее музыкальный продюсер, концертный директор артистов Табриз Шахиди сообщил «Радиоточке НСН», что проведение новогодних мероприятий подорожало из-за подскочивших гонораров артистов. Он назвал ТОП-25 самых востребованных артистов, в числе которых, в частности, оказались Леонид Агутин, Shamаn, Анна Асти, «Руки вверх!» и Баста.
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