«Всего полно, но всего не хватает»: Продюсер Ратников о дефиците концертных площадок и артистов

«Конечно, всего полно, но ничего не хватает. В Москве какой-то бум в этом сезоне! Буквально по всем направлениям не хватает ни площадок, ни звезд, ни рабочих рук. Это хороший знак, это предвкушение какого-то прорыва. Будем надеяться, что жизнь и деньги вернуться в нашу страны и к людям в карманы», - сказал собеседник НСН.

Ранее музыкальный продюсер, концертный директор артистов Табриз Шахиди сообщил «Радиоточке НСН», что проведение новогодних мероприятий подорожало из-за подскочивших гонораров артистов. Он назвал ТОП-25 самых востребованных артистов, в числе которых, в частности, оказались Леонид Агутин, Shamаn, Анна Асти, «Руки вверх!» и Баста.

