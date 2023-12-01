Продюсер Ратников назвал гастро-мюзикл новым форматом корпоратива

«Мы сейчас практикуем гастрономические мюзиклы, это совершенно новый формат для Москвы и для России. Это настоящий бродвейский мюзикл, авторская кухня московского ресторатора и атмосфера вечеринки. Совершенно захватывающее действие! Мы точно знаем, что это идеальный формат для корпоративов, потому что и площадка сама располагает, и атмосфера в принципе. Фееричная история не оставит никого равнодушным», - сказал собеседник НСН.

Ранее музыкальный продюсер, концертный директор артистов Табриз Шахиди сообщил «Радиоточке НСН», что проведение новогодних мероприятий подорожало из-за подскочивших гонораров артистов. Он назвал ТОП-25 самых востребованных артистов, в числе которых, в частности, оказались Леонид Агутин, Shamаn, Анна Асти, «Руки вверх!» и Баста.

