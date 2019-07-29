29.07.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «#Я не хотела умирать»



В России в соцсетях проходит масштабная акция #Я не хотела умирать, направленная на возвращение уголовного наказания за домашнее насилие. Катализатором масштабной акции стал случай, когда погибла очередная жертва домашнего насилия. Оксану Садыкову начал бить муж, и когда чаша терпения переполнилась, она написала на него заявление о побоях и подала на развод. В полиции ничего не предприняли, мужа отпустили, и он, подкараулив Оксану в подъезде, убил на глазах у 8-летнего сына. Трое несовершеннолетних детей остались без матери. По неофициальным данным от 12 до 14 тысяч женщин в России ежегодно погибают от насилия в семье.

Почему правоохранительные органы бездействуют? Сколько женщин должно погибнуть, чтобы вернули уголовное наказание за домашнее насилие? И как защитить себя женщине от мужа тирана? На эти и многие другие вопросы ответят участники пресс-конференции:



Правозащитница, автор флешмоба «#Я не хотела умирать» Алёна Попова;

Организатор дома-убежища для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия Наталья Краснослободцева;

Жертва домашнего насилия (муж отрубил руки) Маргарита Грачева;

Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Приглашены депутаты ГД РФ

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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