Домашних тиранов предложили выгонять из дома и лишать кредитов

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «#Я не хотела умирать». Сообщается, что в России в соцсетях проходит масштабная акция с одноименным названием, направленная на возвращение уголовного наказания за домашнее насилие. Катализатором масштабной акции стал случай, когда погибла очередная жертва домашнего насилия. Оксану Садыкову начал бить муж, и когда чаша терпения переполнилась, она написала на него заявление о побоях и подала на развод. В полиции ничего не предприняли, мужа отпустили, и он, подкараулив Оксану в подъезде, убил на глазах у 8-летнего сына. Трое несовершеннолетних детей остались без матери. По неофициальным данным от 12 до 14 тысяч женщин в России ежегодно погибают от насилия в семье.

Председатель Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами, председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков рассказал НСН, что агрессоров, которые издеваются над женщинами, надо наказывать не только со стороны закона, но и со стороны социума.

«Нет никакого оправдания насилия, если это не самооборона. Мы обязаны сообщать на работу. Если бы мне сообщили, что мой сотрудник ударил женщину, я бы уволил сразу. Я бы о нем еще сообщил в бюро-кредитных историй, чтобы он кредит никогда не получил. Тогда человек будет сдерживаться. Чего мы с ним сюсюкаемся? Ей просто некуда уйти. Она дома, у нее там двое детей. Этот негодяй ее третирует и она понимает, что если она не заберет заявление, ей будет только хуже. Поэтому мы должны создать механизмы, которые ее будут защищать, а не делать ей хуже. Без разницы, прописан он там, зарегистрирован, факт домашнего насилия есть? Меняет ключи и пошел нафиг», - заключил собеседник НСН.

Ранее председатель Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами, председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков рассказал в беседе с НСН, каким образом предполагается защищать жертв домашнего насилия в России.

