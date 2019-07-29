«Она сама решила жить и терпеть». Врач-психиатр о жертвах домашнего насилия

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «#Я не хотела умирать». Сообщается, что в России в соцсетях проходит масштабная акция с одноименным названием, направленная на возвращение уголовного наказания за домашнее насилие. Катализатором масштабной акции стал случай, когда погибла очередная жертва домашнего насилия. Оксану Садыкову начал бить муж, и когда чаша терпения переполнилась, она написала на него заявление о побоях и подала на развод. В полиции ничего не предприняли, мужа отпустили, и он, подкараулив Оксану в подъезде, убил на глазах у 8-летнего сына. Трое несовершеннолетних детей остались без матери. По неофициальным данным от 12 до 14 тысяч женщин в России ежегодно погибают от насилия в семье.

Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович в беседе с НСН заявил, что женщины терпят домашнее насилие из-за целого комплекса причин.

«Первый момент: изначально очень многое женщине понятно. Она продвигает какую-то идею? Все равно! Она остается там. Ей что-то нужно. Второй момент: вот эта формулировка “она родила ему детей”… Если она ему родила, почему она не оставит ему его детей и не уйдет? Третий момент: ситуация развивается очень постепенно. Почему она ждет и терпит, когда ей начнут отрубать пальцы? Почему этот вопрос нельзя решать несколько раньше? И если этот процесс посмотреть разъясненно, то тогда очень многое будет понятно. Она может и уйти, и написать заявление, и если она находится не в квартире, то оказывается это уже не совсем домашнее насилие. Но это ее решение: пожить и потерпеть», - рассказал специалист.

Ранее правозащитница, автор флешмоба «#Я не хотела умирать» Алёна Попова в беседе с НСН рассказала о первых успехах проекта, который направлен на защиту жертв домашнего насилия.

