Эксперт: В России неправильно трактуют понятие «самооборона»

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «#Я не хотела умирать». Сообщается, что в России в соцсетях проходит масштабная акция с одноименным названием, направленная на возвращение уголовного наказания за домашнее насилие. Катализатором масштабной акции стал случай, когда погибла очередная жертва домашнего насилия. Оксану Садыкову начал бить муж, и когда чаша терпения переполнилась, она написала на него заявление о побоях и подала на развод. В полиции ничего не предприняли, мужа отпустили, и он, подкараулив Оксану в подъезде, убил на глазах у 8-летнего сына. Трое несовершеннолетних детей остались без матери. По неофициальным данным от 12 до 14 тысяч женщин в России ежегодно погибают от насилия в семье.

Председатель Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами, председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков рассказал НСН, что понятие «самооборона» необходимо верно переквалифицировать.

«Все, что не касается некоего такого принципа самосуда или мести, я считаю, что все самооборона. Грубо говоря, до той поры, пока нападающий не отвернулся от вас и не попытался убежать, вот все, что бы вы с ним ни делали, я убежден, должно быть юридически закреплено. Вы должны иметь возможность делать все, что угодно. Вне зависимости от того, изнасилование это или домашнее насилие, пока есть угроза, человек должен иметь возможность как угодно, любыми методами защищаться. И самое важное, любой вам эксперт скажет, при нападении любая секунда промедления – чревата», - заключил он.

Ранее во время пресс-конференция на тему: «#Я не хотела умирать», которая прошла в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей», блогерка и автор одноименного флешмоба Александра Митрошина в беседе с НСН рассказала о происхождении названия акции.

