Митрошина: Большинство женщин в российских тюрьмах сидят за убийство агрессора

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «#Я не хотела умирать». Сообщается, что в России в соцсетях проходит масштабная акция с одноименным названием, направленная на возвращение уголовного наказания за домашнее насилие. Катализатором масштабной акции стал случай, когда погибла очередная жертва домашнего насилия. Оксану Садыкову начал бить муж, и когда чаша терпения переполнилась, она написала на него заявление о побоях и подала на развод. В полиции ничего не предприняли, мужа отпустили, и он, подкараулив Оксану в подъезде, убил на глазах у 8-летнего сына. Трое несовершеннолетних детей остались без матери. По неофициальным данным от 12 до 14 тысяч женщин в России ежегодно погибают от насилия в семье.

Блогерка, автор флешмоба «#Я не хотела умирать» Александра Митрошина в беседе с НСН рассказала о происхождении названия акции.

«У этой фразы есть два основных значения. В первую очередь, она посвящена тем девушкам, которые погибли от руки партнера дома или еще от кого-то именно в рамках семейно-бытового насилия. Они не хотели умирать, но, к сожалению, они погибли. Второе значение этой фразы в том, что у нас есть еще одна проблема, связанная с домашним насилием: очень часто женщины, которые обороняются от длительного домашнего насилия и убивают в рамках самообороны своего агрессора, сажают по статье “самооборона”, а более жесткой статье “убийство”. Большая часть женщин, которые сидят в России, сидят за убийство агрессора, который их избивал. Соответственно значение фразы “я не хотела умирать” также в том, что женщины были вынуждены жить в ситуации, когда их жизни угрожает опасность, они не хотели умирать. Им пришлось защищать себя и получился труп. Мы сейчас живем в ситуации, когда если происходит домашнее насилие, то итогом всегда выступает чья-то смерть. Будь то жертва, которой просто надоело терпеть, будь то агрессор, который рано или поздно убивает жертву», - рассказала она.

Ранее рабочая группа Госдумы занимается разработкой комплексных меры по решению вопроса насилия в семье. С таким заявлением выступлением глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По данным правозащитников в России 16 млн жертв домашнего насилия. В интервью НСН лидер движения «За права женщин России», почётный адвокат России Людмила Айвар заявила, что одним только законом проблему не решить, нужно перестраивать сам институт семьи.

