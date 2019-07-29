Создатели флешмоба «#Я не хотела умирать»: В России эпидемия домашнего насилия

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «#Я не хотела умирать». Сообщается, что в России в соцсетях проходит масштабная акция с одноименным названием, направленная на возвращение уголовного наказания за домашнее насилие. Катализатором масштабной акции стал случай, когда погибла очередная жертва домашнего насилия. Оксану Садыкову начал бить муж, и когда чаша терпения переполнилась, она написала на него заявление о побоях и подала на развод. В полиции ничего не предприняли, мужа отпустили, и он, подкараулив Оксану в подъезде, убил на глазах у 8-летнего сына. Трое несовершеннолетних детей остались без матери. По неофициальным данным от 12 до 14 тысяч женщин в России ежегодно погибают от насилия в семье.

Правозащитница, автор флешмоба «#Я не хотела умирать» Алёна Попова в беседе с НСН рассказала о первых успехах проекта.

«Ничего не сдвигалось с места, пока не произошли флешмоб и выигранный в Европейском суде по правам человека иск Валерии Володиной, которой присудили компенсацию. Из закона то вносили, то выносили пункты, пока на прошлой неделе в четверг я не посидела на рабочей группе с членами разных комитетов Госдумы, которые впервые единогласно пришли к мнению, что закон нужно внести и как можно скорее. Валентина Матвиенко призвала и создала даже рабочую группу в Совете Федерации по “изучению достаточности законодательства” по защите жертв насилия. По данным Росстата у нас 16 миллионов жертв домашнего насилия в год. Сравните с тем, что лишь 51 тысяча дел доходит до суда», - рассказала она.

Ранее глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-сенатор Евгений Тарло в беседе с НСН заявил, что декрминализация побоев в семье сыграла злую шутку. Число пострадавших растет, но механизмов воздействия у государства нет.



